Макс Струс – лидер по показателю «плюс-минус» в плей-офф-2022, у него «+119»

Теги Майами Милуоки Филадельфия НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Яннис Адетокумбо Макс Струс Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Макс Струс имеет лучший показатель «плюс-минус» среди всех игроков НБА в плей-офф нынешнего сезона.

За 10 матчей игрок набрал в сумме «+119». На втором месте в данном рейтинге находится другой игрок «Хит» Джимми Батлер («+102», 9 матчей), на третьем – форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо («+97», 9 матчей).

Статистика Струса в плей-офф-2022 – 11,8 очка и 3,7 подбора в среднем за игру при реализации 34,5% трехочковых.

«Майами» ведет в серии второго раунда против «Филадельфии» со счетом 3-2, шестой матч состоится в четверг.

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