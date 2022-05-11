Макс Струс – лидер по показателю «плюс-минус» в плей-офф-2022, у него «+119»

Атакующий защитник «Майами» Макс Струс имеет лучший показатель «плюс-минус» среди всех игроков в плей-офф нынешнего сезона.

За 10 матчей игрок набрал в сумме «+119». На втором месте в данном рейтинге находится другой игрок «Хит» («+102», 9 матчей), на третьем – форвард («+97», 9 матчей).

Статистика Струса в плей-офф-2022 – 11,8 очка и 3,7 подбора в среднем за игру при реализации 34,5% трехочковых.

ведет в серии второго раунда против «Филадельфии» со счетом 3-2, шестой матч состоится в четверг.

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022