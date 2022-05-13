Джеймс Харден – о комбинациях под себя от Дока Риверса: «Следующий вопрос»

Звездный защитник «Сиксерс» объяснил низкую результативность в шестом матче серии с «Хит» (90:99, 2-4).

32-летний Харден за 43 минуты набрал 11 очков при 4 из 9 с игры и отсутствии подходов к линии. В его активе также 4 подбора и 9 передач при 4 потерях.

«Мяч не доходил до меня», – заявил Харден.

Журналист поинтересовался, объявлял ли главный тренер комбинации специально под него.

«Следующий вопрос», – ответил Джеймс.

Харден заявил, что намерен остаться в клубе.

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