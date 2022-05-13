Джеймс Харден: «Я останусь в «Филадельфии»

Защитник «Сиксерс» после поражения в серии с «Хит» (2-4) рассказал о планах на будущее.

Журналист спросил у Хардена, как он собирается воспользоваться опцией игрока на 47,4 миллионов долларов.

«Я останусь в «Филадельфии».

Сделаю все, чтобы эта команда могла продолжить свое развитие, стать лучше и осуществить вещи, необходимые для борьбы на самом высоком уровне», – заявил Харден.

32-летний Харден стал игроком «Филадельфии» перед дедлайном. Если он активирует опцию игрока, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее продление контракта с клубом на 222,8 миллиона долларов.

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