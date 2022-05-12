Джеймс Харден: «На этой стадии плей-офф одного усердия недостаточно, нужно играть с умом»

Атакующий защитник «Филадельфии» рассказал о причинах поражения в пятом матче серии плей-офф против (85:120, 2-3).

«Думаю, мы просто недостаточно хорошо оборонялись, и это замедлило наше нападение. Наша защита должна закрывать все возможности для соперника. В пятом матче второго раунда плей-офф, который проходит на выезде, недостаточно просто быть усердным. Ты должен быть усердным и при этом играть с умом в каждом владении. Мы просто не делали некоторых важных вещей, это действительно так», – заявил Харден.

Джеймс завершил встречу с показателями 14 очков (5-13 с игры, 2-6 трехочковых), 6 подборов, 4 передачи и 1 перехват за 37 минут на площадке.

Шестой матч серии пройдет в Филадельфии в четверг.

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