Джоэл Эмбиид: «Мы получили не того Хардена, который был в «Хьюстоне». Сейчас он больше плеймейкер»

Центровой «Сиксерс» поделился своим мнением о защитнике Джеймсе Хардене, который стал игроком команды перед дедлайном.

В четверг «76-е» уступили «Хит» (90:99, 2-4) в шестом матче серии и завершили выступление в сезоне.

«Уверен, что когда мы заполучили его, все ожидали увидеть того , который был в «Хьюстоне», но он больше таковым не является. Сейчас он в большей степени плеймейкер.

Как мне кажется, временами – это касается всех нас – он мог бы играть более агрессивно», – заявил Эмбиид.

В шестой встрече 32-летний Харден за 43 минуты набрал 11 очков при 4 из 9 с игры и отсутствии подходов к линии. В его активе также 4 подбора и 9 передач при 4 потерях.

Если Харден активирует опцию игрока на 47,4 миллиона долларов, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее продление контракта с клубом на 222,8 миллиона.

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