Диллон Брукс: «У «Уорриорз» нет игрока, который мог бы остановить Джарена Джексона»

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Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс заявил, что его партнер по команде Джарен Джексон доминирует над «Голден Стэйт» в серии второго раунда плей-офф (2-3).

«Джарен Джексон – ключевой игрок. У «Уорриорз» нет никого, кто бы мог против него защищаться. Никто не может его остановить.

Ему нужно продолжать просить мяч. «Уорриорз» придется внести коррективы и начать использовать против него дабл-тим, а ему нужно научиться отдавать мяч, чтобы его партнеры по команде бросали по кольцу.

Я говорю ему, чтобы он оставался агрессивным и продолжал атаковать, потому что у него есть преимущество перед любым игроком, который его опекает», – сказал Брукс.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

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