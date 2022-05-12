Генеральный менеджер «Мемфиса» Зак Клейман признан лучшим функционером сезона-2021/22

Вице-президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Мемфиса» Зак Клейман признан лучшим функционером сезона НБА-2021/22.
Победителя в этой номинации выбирают руководители всех клубов лиги. Клейман получил 16 из 29 голосов за первое место и заработал 85 баллов. Коби Олтмен («Кливленд») и Артурас Карнишовас («Чикаго») разделили второе место, получив по 27 баллов каждый. Джеймс Джонс («Финикс») и Пэт Райли («Майами») разделили четвертое место (по 26).
Это первая награда «Лучший функционер года» для Клеймана, который последние три года руководил «Мемфисом».
33-летний Клейман – самый молодой обладатель награды, которая вручается ежегодно, начиная с сезона-1972/73. Он также стал вторым руководителем в истории «Гризлис», заслужившим эту награду, присоединившись к Джерри Уэсту (2003/04).