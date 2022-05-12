Отец Джа Морэнта: «Не думал, что он так быстро станет суперзвездой НБА»

Отец лидера , Ти Морэнт, признался, что его поразил прогресс сына после попадания в НБА.

«Не думал, что он так быстро станет суперзвездой НБА. Солгал бы, если бы сказал, что именно так все и представлял себе.

Я солгал бы, если бы сказал, что ожидал увидеть его 2-м номером драфта. Солгал бы, если бы сказал, что он будет в первой символической пятерке НБА. Да, я бы солгал, если бы предрекал все это до того, как он это осуществил. Знал, что он способен быть конкурентоспособным на самом высоком уровне, но не знал, что все случится так быстро и на таком уровне», – заявил Ти Морэнт.

За три сезона в НБА Морэнт стал новичком года, самым прогрессирующим игроком и участником Матча звезд.

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