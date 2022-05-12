Майк Браун – о разгромном поражении «Уорриорз» в 5-м матче: «Это один матч»

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Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Майк Браун уверен в своей команде, несмотря на разгромное поражение от «Мемфиса» в 5-м матче серии плей-офф (95:134, 3-2).

«Это один матч. В третьем матче мы тоже выиграли, набрав 140 очков. Это один матч.

Мы знаем, что «Гризлис» – хорошая команда. Они прижаты спиной к стене. Они выйдут и будут драться. Мы знаем, что можем играть лучше. Наши ребята точно знают, что они сделали, и что они могут сделать, чтобы быть лучше в следующий раз.

Но это один матч. Не отчаивайтесь. Мы реабилитируемся перед своими болельщиками и доведем дело до конца», – сказал Браун.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

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