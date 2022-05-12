Клэй Томпсон – о 5-м матче: «Это было ужасно»

Защитник «Уорриорз» поделился впечатлениями от пятого матча серии с «Гризлис» (95:134, 3-2).

«-39» – пятый в списке худших результатов «Уорриорз» в матчах плей-офф.

«Это было ужасно. Позорное выступление с самого стартового спорного.

Мы так и не вошли в игру. «Гризлис» были агрессивнее нас, взять хотя бы 30 их штрафных и 13 наших», – заявил Томпсон.

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