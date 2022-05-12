Шакил О’Нил: «Игроки «Мемфиса» слышали слова Карри о плане надрать им задницу. В итоге надрали ему»

Легенда НБА, эксперт ’Нил подвел итоги пятого матча серии «Мемфис» – (134:95, 2-3).

Отвечая на вопрос о плане на игру перед пятым матчем в Мемфисе, Карри произнес «Whoop That Trick» (надрать задницу – Sports.ru). Это отсылает к любимой кричалке болельщиков «Гризлис».

понимал, что стоит на кону, играли они соответствующим образом. Парни не хотели, чтобы их сезон подошел к концу. Игроки «Гризлис» слышали слова Карри о плане надрать им задницу. В итоге надрали ему», – заявил Шак.

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