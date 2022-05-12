Никола Йокич: «Когда стану старым, толстым и ворчливым, буду рассказывать детям, что когда-то очень хорошо играл в баскетбол»

Центровой заявил, что вторая подряд награда MVP сезона много значит для него, и что это своего рода наследие, о котором он будет вспоминать в старости.

«Сейчас я об этом не думаю. Когда стану старым, толстым и ворчливым, буду рассказывать своим детям, что когда-то очень хорошо играл в баскетбол.

Все знают, что я все тот же парень, что был раньше. Надеюсь, что останусь прежним. Попадание в одну компанию с и всеми, кто творил историю в этой лиге, в этом виде спорта, уже о многом говорит. Это много значит. Это своего рода наследие», – сказал сербский бигмен.

Йокич стал пятым центровым, выигравшим две подряд награды MVP, повторив достижение , Билла Расселла, Мозеса Мэлоуна и .

Драфт НБА-2014: два великих центровых, два великих данкера, очередной парень Кендалл Дженнер и «Ста-а-а-аускас!»