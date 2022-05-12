Никола Йокич: «Когда стану старым, толстым и ворчливым, буду рассказывать детям, что когда-то очень хорошо играл в баскетбол»

Теги Уилт Чемберлен Денвер НБА Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар Мозес Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич заявил, что вторая подряд награда MVP сезона много значит для него, и что это своего рода наследие, о котором он будет вспоминать в старости.

«Сейчас я об этом не думаю. Когда стану старым, толстым и ворчливым, буду рассказывать своим детям, что когда-то очень хорошо играл в баскетбол.

Все знают, что я все тот же парень, что был раньше. Надеюсь, что останусь прежним. Попадание в одну компанию с Биллом Расселлом и всеми, кто творил историю в этой лиге, в этом виде спорта, уже о многом говорит. Это много значит. Это своего рода наследие», – сказал сербский бигмен.

Йокич стал пятым центровым, выигравшим две подряд награды MVP, повторив достижение Уилта Чемберлена, Билла Расселла, Мозеса Мэлоуна и Карима Абдул-Джаббара.

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