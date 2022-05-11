Джоэл Эмбиид: «Не знаю, что еще мне нужно сделать, чтобы выиграть награду MVP»

Центровой «Филадельфии» поздравил («Денвер») с наградой MVP и заявил, что в будущем сосредоточится на более важной цели — победе в чемпионате.

«Нет, я не был удивлен, я знал, что не получу награду за пару недель до конца регулярного чемпионата, после матчей с «Денвером» и «Милуоки», когда проводилось предварительное голосование или что-то в этом роде. Я знал, что не получу награду.

Безусловно, я поздравляю Николу. Он это заслужил. Он провел потрясающий сезон. Нет правильного или неправильного выбора. Было много кандидатов. Любой из них мог получить награду. , .

Я не злюсь. Два года подряд я претендовал на награду, но не получал ее. Сейчас мне уже все равно. Что будет, то будет. В прошлом сезоне я проводил кампанию по этому поводу. В этом сезоне я отвечал на вопросы, когда меня спрашивали. Я не знаю, что еще мне нужно сделать, чтобы выиграть эту награду.

Пришло время сосредоточиться на более важной цели. Не то, чтобы я не был сосредоточен на ней, но пришло время по-настоящему вложить всю свою энергию в более важную цель, в победу в чемпионате», – сказал Эмбиид.

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