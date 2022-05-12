Майкл Мэлоун прилетел в Сербию, где Николе Йокичу вручили награду MVP

Теги Денвер НБА видео Майкл Мэлоун Никола Йокич Мишко Разнатович Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич назван самым ценным игроком НБА второй сезон подряд.

Йокич получил награду на своей конюшне в Сербии, куда прилетел главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун и сотрудники клуба.

Йокич – 15-й игрок в истории лиги, который становился MVP больше одного раза. Он стал 13-м, кому удалось взять награду два раза подряд.

«Низкий интеллектуальный уровень менеджеров». Помощница Прохорова в «Нетс» объяснила, почему НБА не нужно переоценивать

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные