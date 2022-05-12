Майкл Мэлоун прилетел в Сербию, где Николе Йокичу вручили награду MVP

Центровой «Денвера» Никола Йокич назван самым ценным игроком НБА второй сезон подряд.
Йокич получил награду на своей конюшне в Сербии, куда прилетел главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун и сотрудники клуба.
Йокич – 15-й игрок в истории лиги, который становился MVP больше одного раза. Он стал 13-м, кому удалось взять награду два раза подряд.
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