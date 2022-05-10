Док Риверс – о вручении MVP Йокичу: «Дэвид Стерн мечтал об этом»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс прокомментировал победу центрового в голосовании за MVP сезона-2021/22.

«Дэвид Стерн мечтал об этом. Здорово наблюдать, как увеличивается количество талантливых иностранцев за последние лет 20», – сказал Риверс.

В нынешнем сезоне сербский центровой выиграл приз «Самый ценный игрок года» во второй раз подряд. По результатам голосования журналистов он обошел лидера «Сиксерс» .

Перед этим MVP дважды становился греческий форвард .

Дэвид Стерн являлся комиссионером НБА с 1984-го по 2014-й год. За это время лига стала востребованной по всему миру.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев