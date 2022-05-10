Док Риверс – о вручении MVP Йокичу: «Дэвид Стерн мечтал об этом»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс прокомментировал победу центрового «Денвера» Николы Йокича в голосовании за MVP сезона-2021/22.
«Дэвид Стерн мечтал об этом. Здорово наблюдать, как увеличивается количество талантливых иностранцев за последние лет 20», – сказал Риверс.
В нынешнем сезоне сербский центровой выиграл приз «Самый ценный игрок года» во второй раз подряд. По результатам голосования журналистов он обошел лидера «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
Перед этим MVP дважды становился греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.
Дэвид Стерн являлся комиссионером НБА с 1984-го по 2014-й год. За это время лига стала востребованной по всему миру.
В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев