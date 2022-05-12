Отто Портер не смог доиграть матч с «Мемфисом» из-за проблем со стопой

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Форвард «Голден Стэйт» Отто Портер вынужден был досрочно покинуть площадку во время пятого матча серии с «Мемфисом» (95:134, 3-2) из-за болей в правой стопе.

Портер провел на площадке 12 минут и не отметился в статистическом протоколе, выдав 0 из 3 с игры при 2 фолах и показателе плюс/минус «-8».

Во второй половине и.о. главного тренера «воинов» Майк Браун выпустил форварда Неманю Бьелицу, который ранее не играл в серии второго раунда с «Гризлис».

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