Клэй Томпсон завершил 5-й матч с «Гризлис» с показателем плюс/минус «-45»

Защитник «Уорриорз» завершил пятый матч серии плей-офф с «Гризлис» (95:134, 3-2) с показателем плюс/минус «-45».

Томпсон повторил худший результат в плей-офф НБА с 1997 года. Андре Драммонд 14 апреля 2019-го в матче с «Милуоки» также имел показатель «-45».

В 1999 году Тим Леглер из «Уорриорз» также завершил матч с показателем «-45». Антирекорд калифорнийского клуба принадлежит Д’Анджело Расселлу – «-48» в игре с «Бруклином» 5 февраля 2020 года.

За 25 минут Томпсон набрал 19 очков и 3 подбора при 7 из 12 с игры.

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