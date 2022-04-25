«Индиана» проявляла интерес к Джону Уоллу

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По словам инсайдера Марка Стейна, интерес к разыгрывающему «Хьюстона» Джону Уоллу в этом сезоне проявила как минимум еще одна команда, о которой ранее не сообщалось – «Индиана»

Согласно источникам, «Пэйсерс» проявляли интерес к Уоллу до того, как они приобрели защитника Тайриза Халибертона у «Сакраменто».

Уолл собирается воспользоваться опцией игрока на 47,4 миллиона долларов и продлить контракт на сезон-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Рокетс» надеются обменять Уолла в другую команду до драфта, который состоится 23 июня. Среди команд, которые могут быть заинтересованы в опытном разыгрывающем, называют «Клипперс» и «Майами».

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