«Хьюстон» и Джон Уолл надеются совершить обмен до драфта

Руководители «Хьюстона» и надеются, что клуб обменяет разыгрывающего в другую команду до драфта, который состоится 23 июня.

Среди команд, которые могут быть заинтересованы в Уолле, называют «Клипперс» и «Майами».

Если «Рокетс» не удастся обменять Уолла до драфта, игрок попытается договориться о выкупе контракта до открытия рынка свободных агентов в июле.

Уолл собирается воспользоваться опцией игрока на 47,4 миллиона долларов и продлить контракт на сезон-2022/23. После этого «Рокетс» попробуют обменять защитника.

«Хьюстон» не использовал 31-летнего Уолла в матчах сезона-2021/22, несмотря на то, что баскетболист полностью здоров.

В сезоне-2020/21 Джон принял участие в 40 матчах, набирая 20,6 очка, 3,2 подбора и 6,9 передачи в среднем за игру.

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