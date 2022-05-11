«Сперс» останутся в Сан-Антонио». Владелец клуба успокоил болельщиков в связи с планами провести несколько матчей в Остине

Владелец «Сперс» успокоил болельщиков команды, заявив, что не собирается перевозить клуб в другой город.

Планы провести несколько матчей в столице штата Техас Остине, в 130 километрах от Сан-Антонио, вызвал опасения местных жителей, что владельцы подумывают о переезде команды.

«Хочу заверить вас, что «Сперс» останутся в Сан-Антонио.

Моя семья стала участвовать в руководстве «Сперс» в 90-х, потому что существовала реальная угроза переезда команды. Мы не позволили этому случиться тогда и не позволим сейчас. «Сперс» неразрывно связаны с и его жителями», – написал Холт в Twitter.

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