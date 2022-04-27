Донован Митчелл повторил антирекорд «Юты» по показателю «+/-» в матче плей-офф за 26 лет

Теги Эл Джефферсон Даллас Сан-Антонио НБА Юта НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл отметился неудачным выступлением в пятом матче серии плей-офф против «Далласа» (77:102, 2-3).

Лидер «Джаз» завершил встречу с индивидуальным показателем эффективности «-38». Всего Митчелл набрал 9 очков (4-15 с игры, 0-7 трехочковых), 2 подбора и 1 передачу за 32 минуты на площадке.

Такой же показатель «+/-» имел центровой Эл Джефферсон во втором матче первого раунда плей-офф-2012 против «Сан-Антонио». Это худший результат среди всех игроков клуба в матчах на вылет с момента начала подсчета «+/-» в сезоне-1996/97.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?

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