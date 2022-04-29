Деджонте Мюррэй выложил твит с Заком Лавином в форме «Сперс»

Разыгрывающий Деджонте Мюррэй не против выступать в одной команде с защитником .

Мюррэй выложил твит с Лавином в форме «Сперс» и подписью «Хммммм 👀👀👀». Позже он удалил сообщение.

27-летний Лавин этим летом выходит на рынок свободных агентов. С «Буллс» он может подписать 5-летний контракт на сумму 210,5 миллиона долларов (245,6 миллиона, если попадет в символическую пятерку сезона).

В этом сезоне Зак набирал 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство