Демар Дерозан имеет показатель «-373» в плей-офф за карьеру, это антирекорд НБА

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан является обладателем антирекорда по показателю «+/-» в матчах плей-офф НБА за карьеру.
Лидер «Буллс» провел 63 матча в решающей стадии чемпионата и достиг результата «-373». На втором месте данного антирейтинга находится форвард «Лейкерс» Кармело Энтони с показателем «-288» за 83 игры.
Серию против «Милуоки» Дерозан завершил с показателем «-65». «Буллс» проиграли действующим чемпионам со счетом 1-4.
Форвард провел свой седьмой плей-офф, ранее он попадал туда с «Торонто» (5 раз) и «Сан-Антонио».
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