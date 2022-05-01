Демар Дерозан имеет показатель «-373» в плей-офф за карьеру, это антирекорд НБА

Форвард Демар Дерозан является обладателем антирекорда по показателю «+/-» в матчах плей-офф за карьеру.

Лидер «Буллс» провел 63 матча в решающей стадии чемпионата и достиг результата «-373». На втором месте данного антирейтинга находится форвард с показателем «-288» за 83 игры.

Серию против Дерозан завершил с показателем «-65». «Буллс» проиграли действующим чемпионам со счетом 1-4.

Форвард провел свой седьмой плей-офф, ранее он попадал туда с «Торонто» (5 раз) и «Сан-Антонио».

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022