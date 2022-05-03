Куину Снайдеру не интересен пост главного тренера «Лейкерс»

Главный тренер «Юты» не заинтересован работать в , сообщает Bleacher Report.

Как отмечает издание, калифорнийский клуб не является привлекательным вариантом для Снайдера. В случае ухода из «Юты», вероятнее всего, специалист возглавит .

Вокруг Снайдера продолжают ходить слухи из-за его отказа продлевать контракт с «Джаз» перед нынешним сезоном. Команда вылетела в первом раунде плей-офф-2022 после поражения от (2-4).

«Лейкерс» находятся в поисках главного тренера после увольнения Фрэнка Вогеля, под руководством которого калифорнийцы заняли 11-е место в Западной конференции и не попали в плей-офф.

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022