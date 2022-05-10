Джа Морэнт: «Редко мне доводилось испытывать столь неприятные чувства»

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Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт признался, что ему было тяжело наблюдать со стороны за тем, как команда играет в четвертом матче серии второго раунда с «Голден Стэйт» (98:101, 1-3).

Морэнт пропустил встречу из-за проблем с правым коленом.

«Точно могу сказать, что мне редко доводилось испытывать столь неприятные чувства. При этом я горжусь своими братьями», – написал Морэнт в твиттере.

«Гризлис» вели в счете до последней минуты, упустив победу в концовке.

Великий Джон Вуден должен был служить на авианосце «Франклин». Он избежал смерти чудом, вместо него погиб его однокашник

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