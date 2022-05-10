Стефен Карри: «Майк Браун был назначен главным тренером дважды в течение 24 часов»

Разыгрывающий «Уорриорз» после победы над «Гризлис» (101:98, 3-1) в четвертом матче серии плей-офф пошутил по поводу ассистента Майка Брауна.

Браун ранее достиг договоренности с «Сакраменто» о назначении на пост главного тренера. В понедельник он вынужденно возглавил «Голден Стэйт» в результате попадания в ковид-протокол .

«Исторический момент, Майк Браун был назначен главным тренером дважды в течение 24 часов. Такое впечатление, что нас внезапно обменяли в . Не знаю, как это все объяснить.

Мы рады за Майка и его назначение. Сегодня он здорово проявил себя, когда в последний момент подменил тренера Керра», – заявил Карри.

Браун ранее уже подменял Керра и имеет результат 12-0 в плей-офф во главе .

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