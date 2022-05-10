Тайус Джонс: «Обидное поражение. Мы вели в счете весь матч»

Разыгрывающий поделился впечатлениями от четвертого матча серии с (98:101, 1-3), который команда провела без травмированного Джа Морэнта.

«Обидное поражение. Сложно принять случившееся. Мы вели в счете весь матч.

У нас был отличный шанс. Мы хорошо играли и подарили себе возможность добиться победы, но в концовке все пошло не по нашему сценарию», – заявил Джонс.

«Уорриорз» впервые вышли вперед на последней минуте (94:93).

Великий Джон Вуден должен был служить на авианосце «Франклин». Он избежал смерти чудом, вместо него погиб его однокашник