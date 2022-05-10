Болельщикам «Далласа», участвующим в инциденте с семьей Криса Пола, запретили посещать арену до 2023 года

«Даллас» сделал официальное заявление по поводу инцидента с семьей разыгрывающего «Санз» и болельщиками «Мэверикс», который произошел во время 4-го матча серии плей-офф между командами.

«Служба безопасности и руководители «Американ Эйрлайнс-центра» и «Даллас Мэверикс» завершили расследование инцидента с участием семьи Пола. Два буйных болельщика попытались обнять и поговорить с членами семьи Пола против их воли в вестибюле «Американ Эйрлайнс-центра».

Служба безопасности арены среагировала сразу после того, как семья уведомила об этом, и болельщиков быстро вывели. Болельщикам, участвующим в инциденте, будет запрещено посещать арену до 2023 года», – говорится в заявлении.

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