Рэпер Lil Wayne написал оскорбительный твит о Дончиче, который спровоцировал фол у Пола

Рэпер Lil Wayne написал оскорбительный твит о звездном разыгрывающем «Мэверикс» Луке Дончиче.
Дончич и его одноклубники в четвертом матче серии с «Санз» (111:101, 2-2) спровоцировали удаление Криса Пола с перебором фолов. После 4-го замечания, которое 37-летний баскетболист получил в борьбе со словенцем, Lil Wayne высказал свое мнение о нем.
«Лука – проститутка», – написал музыкант.
Lil Wayne находится в дружеских отношениях с Полом.
Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?