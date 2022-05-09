Рэпер Lil Wayne написал оскорбительный твит о Дончиче, который спровоцировал фол у Пола

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Рэпер Lil Wayne написал оскорбительный твит о звездном разыгрывающем «Мэверикс» Луке Дончиче.

Дончич и его одноклубники в четвертом матче серии с «Санз» (111:101, 2-2) спровоцировали удаление Криса Пола с перебором фолов. После 4-го замечания, которое 37-летний баскетболист получил в борьбе со словенцем, Lil Wayne высказал свое мнение о нем.

«Лука – проститутка», – написал музыкант.

Lil Wayne находится в дружеских отношениях с Полом.

Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?

 

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