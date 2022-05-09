Джейсон Кидд – о провоцировании фолов игроками «Мэвз»: «Научились этому у Криса Пола»

Главный тренер «Мэверикс» высказался о судействе после победы в четвертом матче серии плей-офф с «Санз» (111:101, 2-2).

Звездный разыгрывающий завершил четвертый матч против из-за перебора персональных замечаний. Шестой фол многие посчитали спорным.

Комментируя ситуацию, Кидд отпустил шпильку в адрес Пола.

«Нас учит один из лучших разыгрывающих в истории, который играет в составе команды соперника. Это классно», – заявил Кидд.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев