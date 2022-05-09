Джейсон Кидд – о провоцировании фолов игроками «Мэвз»: «Научились этому у Криса Пола»

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Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд высказался о судействе после победы в четвертом матче серии плей-офф с «Санз» (111:101, 2-2).

Звездный разыгрывающий «Финикса» Крис Пол завершил четвертый матч против «Далласа» из-за перебора персональных замечаний. Шестой фол многие посчитали спорным.

Комментируя ситуацию, Кидд отпустил шпильку в адрес Пола.

«Нас учит один из лучших разыгрывающих в истории, который играет в составе команды соперника. Это классно», – заявил Кидд.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев

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