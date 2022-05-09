Болельщик «Далласа» атаковал семью Криса Пола

У членов семьи защитника возник конфликт с болельщиком во время четвертого матча серии плей-офф. Как утверждает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, местный поклонник толкнул мать и жену игрока на глазах его детей. По словам его источников: «Они чувствовали, что им грозит опасность».

Сам Пол отозвался об этом происшествии в твиттере. Он написал: «Вы штрафуете игроков за то, что они говорят что-то болельщикам, но болельщики могут лапать членов наши семей… К черту все это!»

«Даллас» опубликовал заявление после игры: «Маверикс» известно о неприятном инциденте между болельщиком и членами семьи Криса Пола. Это недопустимое поведение, с которым мы не может мириться. Работники клуба вместе с персоналом American Airlines Center спокойно вывели этого болельщика из зала».

Пол не доиграл четвертый матч серии с «Маверикс». Его удалили в начале четвертой четверти за шесть фолов. Он набрал 5 очков, 7 передач, 5 подборов и 1 перехват за 23 минуты.