Крис Пол прокричал атаковавшему его семью болельщику «Мы еще увидимся»

У членов семьи разыгрывающего возник конфликт с болельщиком во время четвертого матча серии плей-офф. Как утверждает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, местный поклонник толкнул мать и жену игрока на глазах его детей. По словам его источников: «Они чувствовали, что им грозит опасность».

Пол был удален в начале четвертой четверти за шесть фолов. 37-летний баскетболист подошел к молодому человеку, когда его выводили с трибуны.

«Мы еще увидимся», – прокричал Пол.

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