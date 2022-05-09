Лука Дончич: «После одного из фолов на мне Пол согласился, что я сыграл умно»

Разыгрывающий «Мэверикс» привел диалог с лидером «Санз» , который произошел под занавес первой половины четвертого матча серии между командами, когда словенец спровоцировал у соперника 4-й фол.

победил 111:101 и сравнял счет в серии (2-2). Пол был удален с перебором фолов за 9 минут до конца встречи.

«Я увидел, что он решил побороться за отскок, меня это удивило. После он спросил меня: «Неужели я толкнул тебя настолько сильно?» Я ответил: «Нет, не настолько. Но я сыграл умно». Он произнес: «Да, я знаю», – рассказал Дончич.

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