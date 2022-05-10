Эл Хорфорд в 4-м матче обновил личный рекорд результативности в плей-офф – 30 очков

Бигмен «Селтикс» помог команде сравнять счет в серии второго раунда плей-офф с «Бакс».

В выездном четвертом матче (116:108, 2-2) Хорфорд набрал рекордные для себя в плей-офф 30 очков, реализовав за 42 минуты 11 из 14 с игры и 3 из 4 с линии.

В активе 35-летнего игрока также 8 подборов и 3 передачи.

Самый возрастной игрок «Бостона» с 30 очками в плей-офф – Джон Хавличек (37 лет). Хорфорд теперь занимает в этом списке 2-е место.

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