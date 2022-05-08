Пи Джей Такер: «Нам нужно быть более агрессивными в 4-м матче»

Форвард рассказал, какие изменения нужно внести команде в 4-м матче серии плей-офф против «Филадельфии» (1-2).

«Они вернули Джоэла Эмбиида, так что было понятно, что они станут агрессивнее. Мы смазали много бросков. Парни выходили на свои точки, но редко попадали.

«Сиксерс» были агрессивными, но мне кажется, нам нужно быть еще более агрессивными. Нам нужно идти на контакт», – сказал Такер.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев