Дэнни Грин повторил рекорд Роберта Орри, набрав 21 очко без штрафных и 2-очковых попыток в матче плей-офф

Форвард «Филадельфии» Дэнни Грин повторил достижение семикратного чемпиона НБА Роберта Орри.
В третьем матче серии плей-офф против «Майами» (99:79, 2-1) Грин набрал 21 очко, используя только трехочковые броски (7-9). Также он совершил 4 подбора и провел на площадке 34 минуты.
В 1997 году Орри тоже завершил матч плей-офф с 21 очком, не совершая при этом попытки штрафного или 2-очкового броска. Это лучшая результативность с учетом выполнения данных условий за всю историю НБА.
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