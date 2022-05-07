Док Риверс: «Продолжим ограничивать броски Тайлера Хирро»

Главный тренер «Филадельфии» прокомментировал защиту команды против Тайлера Хирро в третьем матче серии плей-офф против (99:79, 1-2).

«Постараемся ограничить открытые броски в дальнейшем. Мы не сумели сдержать его при зонной защите, но лучше справились во второй половине матча, когда использовали ловушки. Нужно продолжить это делать, чтобы ограничить его эффективность», – сказал Риверс.

Хирро завершил встречу с показателями 14 очков (5-15 с игры, 2-7 трехочковых), 4 подбора и 1 передача за 27 минут на площадке.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев