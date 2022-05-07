Док Риверс – о появлении Пола Рида вместо Де’Андре Джордана в 3-м матче: «Это не было важным решением»

Главный тренер «Филадельфии» прокомментировал решении выпустить на площадку Пола Рида вместо Де’Андре Джордана со скамейки запасных в третьем матче серии плей-офф против (99:79, 1-2).

«Это не было каким-то важным решением для нас. Пол исполнял ту же роль, что и в первых двух матчах. Именно в этом качестве он нам понравился. Он вышел со скамейки запасных и сыграл в свое же время», – сказал Риверс.

Джордан не провел ни одной минуты на площадке после возвращения в строй основного центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида. В первых двух матчах серии он выходил в стартовом составе.

Рид продолжил выходить со скамейки запасных. В третьей встрече он набрал 2 очка, 4 подбора и 1 передачу за 12 минут на площадке.

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