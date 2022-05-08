«Филадельфия» оштрафована на 50 тысяч долларов за то, что своевременно не сообщила об участии Эмбиида в 3-м матче

НБА оштрафовала «Филадельфию» на 50 000 долларов за то, что команда своевременно не сообщила об участии центрового в 3-м матче серии плей-офф с (99:79, 1-2).

Эмбиид пропустил первые две игры серии из-за сотрясения мозга и перелома глазницы. За день до 3-го матча центровой числился в списке игроков, которые пропустят встречу. После того, как в пятницу утром Эмбиид покинул протокол по сотрясению, клуб изменил статус игрока, заявив, что его участие в матче маловероятно. Перед началом игры было объявлено, что Эмбиид выйдет в стартовой пятерке.

Претендент на награду MVP помог «Филадельфии» сократить счет в серии до 1-2, набрав 18 очков и сделав 11 подборов за 36 минут.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев