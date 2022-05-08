Шакил О′Нил: «Гобер не дал бы мне набрать больше 12 очков? Да, в первые три минуты»

Легенда НБА Шакил О′Нил возмутился, когда соведущий его подкаста Спайс Адамс заявил, что («Юта») не позволил бы Шаку набрать больше 12 очков.

«12 очков? Да, в первые три минуты матча.

Вот что я тебе скажу, мужик. Если кто-то держит меня один на один, это противоречит моей религии. Я считаю это личным оскорблением.

В первой атаке я всегда смотрел, что будет делать защита. Если игрок, опекающий Спайса Адамса, выходит на подстраховку – хорошо, значит, Спайс остался открыт. Но если никто не выходит, я расцениваю это как неуважение.

Знаешь, что бы я сделал с Руди Гобером? Он хорош в блок-шотах. Значит, нельзя бросать по кольцу. Нужно затолкать его тощую задницу под кольцо, показать локоть, чтобы он испугался, и просто выпрыгнуть», – сказал Шак.

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