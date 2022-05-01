Скотти Пиппен – о защите против Янниса Адетокумбо: «Нужно попытаться не пустить его в трехсекундную зону. Это главная задача»

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Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Скотти Пиппен дал совет, как надо защищаться против суперзвезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо, и признался, что сам не справился бы с этой задачей.

«Я думаю, что нужно попытаться не пустить его в трехсекундную зону. Это главная задача. Непростая задача.

Он определенно доминирующий игрок. Напоминает мне Шака. Но у него немного больше радиус действия, чем у Шака. Думаю, что нужно попытаться вытолкнуть Янниса из краски.

Не думаю, что я смог бы защищаться против Янниса. Он слишком большой для меня. Я скорее помогал бы его опекать и выходил бы на подстраховку. Мы поставили бы против него кого-то более крупного, такого как Хорас Грант или Деннис Родман», – сказал Пиппен.

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