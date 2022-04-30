Шакил О’Нил – Бену Симмонсу: «Когда у тебя травма спины, ты не можешь прыгать»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил подверг сомнению травму спины разыгрывающего , который не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.

«Видите ли, спина – это единственное, что врачи не могут по-настоящему обследовать. Можно диагностировать повреждение колена, лодыжки, руки, но повреждение спины диагностировать нельзя. Когда кто-то говорит, что у него травма спины, вы должны поверить ему.

Но ваша спина не может быть травмированной, если вы способны прыгать и приземляться. Твоя спина не может быть поврежденной, если ты делаешь все это. Может спина болит? Да у всех спина болит! Я не играю уже 15 лет, у меня болит спина, болят колени и лодыжки. Вот почему люди не уважают этого парня», – заявил О’Нил.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство