Шакил О’Нил – о Доноване Митчелле: «Вы раздаете множество наград разным бомжам»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил критически отозвался об игре атакующего защитника «Юты» в плей-офф нынешнего сезона.

«Вы раздаете множество наград разным бомжам. И я такой: «Что?». Например, что я сказал о Доноване Митчелле два года назад? Все прыгают на меня и критикуют, а я молчу. И что же он делает сейчас? Так играют суперзвезды?» – заявил О’Нил в своем подкасте.

«Юта» проиграла в первом раунде плей-офф-2022 со счетом 2-4. Митчелл набирал в среднем 25,5 очка, 5,7 передачи и 4,3 подбора при реализации 39,8% бросков с игры и 20,8% трехочковых.

Ранее Шак неоднократно заявлял, что Митчелл не входит в число лучших игроков и не способен вывести «Джаз» на новый уровень.

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022