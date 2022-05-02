Скотти Пиппен назвал свою стартовую пятерку всех времен

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Скотти Пиппен в интервью TrashTalkProduction назвал свою стартовую пятерку всех времен.

«Я возьму себя, , , – сказал Пиппен и сделал паузу.

«Исходя из современных тенденций, это будет пятерка без позиций. Так что дайте мне . Я предпочитаю бывших игроков. Я беру Шака, у меня будет атакующая пятерка.

Знаете что? Я уберу Баркли и возьму Янниса. Яннис будет на позиции четвертого номера, а Шак – на позиции пятого», – сказал Пиппен.

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