Скотти Пиппен назвал свою стартовую пятерку всех времен

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Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Скотти Пиппен в интервью TrashTalkProduction назвал свою стартовую пятерку всех времен.

«Я возьму себя, Майкла Джордана, Мэджика Джонсона», – сказал Пиппен и сделал паузу.

«Исходя из современных тенденций, это будет пятерка без позиций. Так что дайте мне Чарльза Баркли. Я предпочитаю бывших игроков. Я беру Шака, у меня будет атакующая пятерка.

Знаете что? Я уберу Баркли и возьму Янниса. Яннис будет на позиции четвертого номера, а Шак – на позиции пятого», – сказал Пиппен.

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