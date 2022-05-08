Стефен Карри: «В том, что сделал Джордан Пул, нет ничего злонамеренного»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» заступился за своего партнера по команде , которого обвиняют в умышленном нанесении травмы колена защитнику «Мемфиса» Джа Морэнту.

«В том, что сделал Джордан, нет ничего злонамеренного. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что сделал Диллон или Дрэймонд.

То, что Джа травмировался – это не шутка, но все остальное – это просто полная чушь», – сказал Карри.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?