Джордан Пул: «Не желаю никому получить травму. Я не такой игрок»

Защитник «Голден Стэйт» категорически отрицает, что пытался умышленно нанести травму лидеру во время 3-го матча серии плей-офф между командами (142:112, 2-1).

«Это был баскетбольный момент. Мы использовали против него дабл-тим, и я пытался выбить мяч.

Очевидно, что я не желаю никому получить травму. Я не такой игрок. Я всех уважаю. Надеюсь, что ему станет лучше и мы увидим его в следующем матче», – сказал после игры Пул.

Морэнт покинул площадку в четвертой четверти встречи после того, как Пул схватил его за колено, пытаясь выбить мяч. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, НБА намерена изучить эпизод.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что «даже не заметил этот момент».

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?