Джордан Пул: «Не желаю никому получить травму. Я не такой игрок»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул категорически отрицает, что пытался умышленно нанести травму лидеру «Мемфиса» Джа Морэнту во время 3-го матча серии плей-офф между командами (142:112, 2-1).

«Это был баскетбольный момент. Мы использовали против него дабл-тим, и я пытался выбить мяч.

Очевидно, что я не желаю никому получить травму. Я не такой игрок. Я всех уважаю. Надеюсь, что ему станет лучше и мы увидим его в следующем матче», – сказал после игры Пул.

Морэнт покинул площадку в четвертой четверти встречи после того, как Пул схватил его за колено, пытаясь выбить мяч. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, НБА намерена изучить эпизод.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что «даже не заметил этот момент».

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

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