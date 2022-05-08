Джа Морэнт – о Джордане Пуле: «Нарушил кодекс»

Разыгрывающий по окончании 3-го матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» (112:142, 1-2) покинул арену, не поговорив с репортерами, но написал сообщение в Twitter.

«Нарушил кодекс», – написал Морэнт, но позже удалил твит.

Очевидно, что слова Морэнта являются отсылкой к главному тренеру «Голден Стэйт» , который четырьмя днями ранее обвинил форварда «Мемфиса» Диллона Брукса в «нарушении кодекса», когда тот нанес травму Гэри Пэйтону II.

Морэнт не доиграл сегодняшний матч из-за травмы колена. Лидер «Гризлис» покинул площадку в середине четвертой четверти после того, как схватил его за колено, пытаясь выбить мяч.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?