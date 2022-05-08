Тэйлор Дженкинс: «Пул схватил Морэнта за колено и дернул за него. Очень любопытно, что будет дальше»

Главный тренер прокомментировал эпизод, в котором защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул схватил за колено и, возможно, нанес ему травму.

«Сейчас врачи оценивают состояние Морэнта. Больше мне нечего добавить.

Мы только что посмотрели повтор. фактически схватил Морэнта за колено и дернул за него, что как бы спровоцировало то, что произошло, поэтому мне будет очень любопытно посмотреть, что будет дальше.

Я не говорю, что он сделал это умышленно. Я просто рассказываю, что произошло», – заявил Дженкинс.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?