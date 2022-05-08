Джарен Джексон: «Среди нас нет грязных игроков. Это просто случайность»

Форвард прокомментировал эпизод, в котором защитник «Голден Стэйт» схватил за колено и, возможно, нанес ему травму.

«Мы поступим по-своему. Вы знаете наш менталитет. Когда играешь в мяч, бывают несчастные случаи. Никто не хочет, чтобы такое происходило. Среди нас нет грязных игроков. Это просто случайность.

Вы знаете кодекс. Вы говорите об этом кодексе на протяжении всей серии», – сказал Джексон.

Джексон и Пул выступали за одну школьную команду.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?