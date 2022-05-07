Кайл Лаури вернулся в состав «Хит» после четырех пропущенных матчей

Стартовый разыгрывающий в пятницу вернулся в состав после четырех пропущенных матчей из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги.

В проигранной третьей встрече серии с «Сиксерс» (79:99, 2-1) Лаури провел на площадке 25 минут и не набрал ни одного очка (0 из 4 с игры). В его активе 4 подбора и 3 передачи.

Без травмированного Лаури «Хит» продемонстрировали результат 4-0.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев